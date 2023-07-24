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Bilim Teknoloji
AA 24.07.2023 16:03

TEI, yerli ve milli motorları sergileyecek

TUSAŞ Motor Sanayii, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 23'te Türkiye'nin yerli ve milli motorlarını sergileyecek.

TEI, yerli ve milli motorları sergileyecek
[Fotograf: AA]

TUSAŞ Motor Sanayii'nden (TEI) yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 25-28 Temmuz'da düzenlenecek Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na TEI'nin, tasarladığı, geliştirdiği, ürettiği ve çalıştırdığı yerli ve milli motorlarla katılacağı ifade edildi.

Açıklamada şu değerlendirmelere yer verildi:

"Türk ve dünya savunma sanayisinden çok sayıda firmanın bir araya geleceği, çok önemli bir tanıtım, pazarlama ve iş birliği platformu olan IDEF'te TEI, milli motorlarının yanı sıra imalat kabiliyetlerini de davetlilerin ilgisine sunacak. TEI fuarda, Türkiye'nin en güçlü milli havacılık motoru TEI-TF10000'in birebir ölçekli 'mock-up'ını, milli helikopter motoru TEI-TS1400'ü, milli turbodizel havacılık motoru TEI-PD170'i, Türkiye’nin ilk orta menzilli gemi savar füze motoru TEI-TJ300'ü, turbojet motorları TEI-TJ30, TEI-TJ60, TEI-TJ90U'yu, iki zamanlı benzinli havacılık motoru TEI-PG50S'yi sergileyecek. TEI, Türkiye’de yerli imkanlarla üretilen ilk helikopter motoru T700-TEI-701D'yi sergilerken, Hava Kuvvetlerimizin F16 filosuna güç veren F110 motorları için ürettiği parçalar ile dünyanın en çok tercih edilen sivil havacılık motoru LEAP için ürettiği parçaları da ziyaretçilerin beğenisine sunacak. TEI ayrıca, geleceğin imalat teknolojisi olarak adlandırılan eklemeli imalat yöntemiyle ürettiği parçaları da davetliler ile buluşturacak."

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IDEF Savunma Sanayii
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