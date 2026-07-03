Açık 23.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.07.2026 21:50

UAEA: Zaporijya Nükleer Güç Santrali, savaştan bu yana 21. kez dış güç kaynağını kaybetti

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin, savaşın başlamasından bu yana 21. kez dış elektrik kaynağını kaybettiğini bildirdi.

UAEA: Zaporijya Nükleer Güç Santrali, savaştan bu yana 21. kez dış güç kaynağını kaybetti

UAEA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, santralin bugün, savaşın başlamasından bu yana 21. kez tesis dışı güç kaynağını kaybettiği ifade edildi.

Sahadaki UAEA ekibinin, bölgede yaşanan "askeri faaliyetleri" duyduğu belirtilen açıklamada, elektrik sistemlerinden birinin haziranda sağlanan yerel ateşkes sırasında onarıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, tesisin acil durum dizel jeneratörlerinin devreye girdiği, elektrik kesintisinin giderildiği ancak tesisi elektrik hattına bağlayan hatlardan birinin hala kullanılamaz durumda olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, dış güç kaynağında yaşanan son kesintinin, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ndeki nükleer güvenliğin son derece kırılgan olduğunu ve bir nükleer kazanın önlenmesine yardımcı olmak için azami itidal gösterilmesi gerektiğini gösterdiğini vurguladı.

Zaporijya Nükleer Güç Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. Rus ordusu, Ukrayna'daki savaşın başlamasından sonra Mart 2022'de santralin kontrolünü ele geçirmişti.

ETİKETLER
Ukrayna Rusya Nükleer Enerji Santralleri
Sıradaki Haber
İsrail'in 1000 gündür sürdürdüğü soykırım Gazze’de belediye hizmetlerini çöküşün eşiğine getirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:18
Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevden uzaklaştırıldı
21:11
Ordu'da hafta sonu için denize giriş yasağı
21:05
Ankara'da 'yeni nesil' suç örgütlerine operasyon: 55 şüpheli tutuklandı
21:02
Dışişleri Bakanı Fidan Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile görüştü
21:06
Bakan Fidan Ankara İl Emniyet Müdürü Yüksek'i kabul etti
20:22
10 ildeki sahte altın operasyonunda 22 zanlı tutuklandı
Düzce'de sıcaktan etkilenen yarış atları yıkanarak serinletildi
Düzce'de sıcaktan etkilenen yarış atları yıkanarak serinletildi
FOTO FOKUS
NATO tatbikatlarında başrol Türkiye’nin
NATO tatbikatlarında başrol Türkiye’nin
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ