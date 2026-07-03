UAEA: Zaporijya Nükleer Güç Santrali, savaştan bu yana 21. kez dış güç kaynağını kaybetti

UAEA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, santralin bugün, savaşın başlamasından bu yana 21. kez tesis dışı güç kaynağını kaybettiği ifade edildi.

Sahadaki UAEA ekibinin, bölgede yaşanan "askeri faaliyetleri" duyduğu belirtilen açıklamada, elektrik sistemlerinden birinin haziranda sağlanan yerel ateşkes sırasında onarıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, tesisin acil durum dizel jeneratörlerinin devreye girdiği, elektrik kesintisinin giderildiği ancak tesisi elektrik hattına bağlayan hatlardan birinin hala kullanılamaz durumda olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, dış güç kaynağında yaşanan son kesintinin, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ndeki nükleer güvenliğin son derece kırılgan olduğunu ve bir nükleer kazanın önlenmesine yardımcı olmak için azami itidal gösterilmesi gerektiğini gösterdiğini vurguladı.

Zaporijya Nükleer Güç Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. Rus ordusu, Ukrayna'daki savaşın başlamasından sonra Mart 2022'de santralin kontrolünü ele geçirmişti.