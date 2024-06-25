ASPİLSAN, 40'tan fazla hava aracı için batarya üretiyor

ASPİLSAN Enerji'den yapılan yazılı açıklamaya göre, lityum iyon şarj edilebilir silindirik pilden Ni-Cd batarya üretimine, telsiz bataryalarından havacılık ve helikopter bataryalarına kadar geniş bir ürün yelpazesinde üretim yapılıyor.

Türkiye'nin Nikel Kadmiyum (Ni-Cd) uçak bataryası üreten ilk ve tek firması olan ASPİLSAN Enerji, 1990'lı yılların başında CN-235 Casa Nakliye Uçağı Projesi kapsamında başlayan, sonrasında da TSK envanterindeki hava platformlarına ait bataryaların yerlileştirilmesine devam eden faaliyetlerle Ar-Ge ve teknoloji geliştirme çalışmaları izleyerek havacılık bataryaları sektöründe uzmanlaştı.

Bu kapsamda C-130 uçaklarına 1999 yılında takılan ASPİLSAN Enerji bataryaları kalitesiyle yıllara meydan okuyor.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir, Kayseri'de bulunan C-130 uçaklarında 1999 yılında yerli ve milli imkanlarla yapılan yenileme çalışmaları kapsamında bataryalarının ASPİLSAN Enerji bataryaları ile güncellendiğini anımsattı.

Özdemir, dışa bağımlılığı azaltmada önemli bir adım olan bu yenileme çalışmaları kapsamında 25 yıldır halen aynı bataryaların ilk günkü gibi görevlerini yaptığını ifade etti.

"Havacılık batarya mükemmeliyet merkezi haline geldi"

ASPİLSAN Enerji'nin son dönemde gerçekleştirdiği geliştirme faaliyetleri sayesinde yaklaşık 40'tan fazla farklı tipte uçak, helikopter ve İHA ile SİHA'lar için batarya tasarlayıp üretebilen ve başta TSK olmak üzere çeşitli kurumların ihtiyaçlarını karşılayan bir havacılık batarya mükemmeliyet merkezi haline geldiğini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Havacılık sektöründeki yüksek güvenlik hassasiyetleri ve yıllara dayanan bilgi birikimi ile yürütülen ciddi Ar-Ge çalışmaları sonucunda ASPİLSAN Enerji'nin sektörde farklı ve özel bir konumda yer aldığını söyleyebiliriz. Özellikle son 5 yılda elde edilen hızlı büyüme ivmesi ve EASA ile AS 9100 gibi uluslararası sertifikaların alınmasıyla birlikte Türk Hava Yolları başta olmak üzere sivil havacılık pazarında uçak ve helikopter batarya tasarımı ve üretimine başlanmıştır. Ayrıca, KAAN dahil Türkiye'de geliştirilen tüm hava araçları HÜRJET ve HÜRKUŞ uçakları, GÖKBEY ve ATAK II helikopterleri, ANKA ve AKSUNGUR İHA'ları ile TUSAŞ tarafından yürütülen projelerin batarya sistemleri ASPİLSAN Enerji tarafından tasarlanmakta ve geliştirilmektedir."

ASPİLSAN Enerji'nin geliştirdiği ve ürettiği batarya güç gruplarıyla yalnızca Türkiye içinde değil dünya genelinde de gelişmiş havacılık bataryaları tasarlayıp üretebilen stratejik bir kurum olduğunu anlatan Özdemir, FAA muadili olan EASA Part 21 sertifikasına sahip kurumun kalite sistematiği ve ürünlerin kusursuz şekilde paydaşlara sunulmasıyla birçok dünya çapındaki havacılık şirketinden ayrıldığını ifade etti.