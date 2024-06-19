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Bilim Teknoloji
AA 19.06.2024 12:05

HAVELSAN'ın geliştirdiği simülatörler Paris'teki Eurosatory Fuarı'nda sergileniyor

Türkiye'nin milli şirketi HAVELSAN'ın hava, kara ve deniz kuvvetleri personellerinin eğitimi için geliştirdiği, harekat alanında karşılaşılabilecek olası senaryoları sunan simülatörleri, Fransa'nın başkenti Paris'teki savunma sanayi fuarında tanıtıldı.

HAVELSAN'ın geliştirdiği simülatörler Paris'teki Eurosatory Fuarı'nda sergileniyor
[Fotograf: AA]

Paris'te başlayan savunma ve güvenlik endüstrisi alanında önde gelen uluslararası etkinliklerden biri olan Eurosatory Fuarı'na katılan HAVELSAN, komuta kontrol savunma teknolojilerini ve simülatörlerini tanıttı.

HAVELSAN Uluslararası İş Geliştirme ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Şevket Ünal, konuyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ünal, HAVELSAN'ın Endonezya, Malezya, Filipinler, Pakistan, Azerbaycan, Afrika, Orta Doğu ve Doğu Avrupa'da projelerinin bulunduğunu, yaklaşık 25 ülkede ve 5 kıtada faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfının bir kuruluşu olan HAVELSAN'ın hava, kara ve deniz kuvvetleri için komuta kontrol savunma teknolojileri geliştirdiğini kaydeden Ünal, HAVELSAN'ın hem Türkiye'de hem de faklı ülkelerde savaş eğitimlerinde kullanılmak üzere simülatörler de ürettiğini ifade etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ünal, hava, kara ve deniz kuvvetleri personellerinin eğitimi için geliştirilen simülatörlerin harekat alanında karşılaşılacak durumların gerçekçi senaryolarını sunduğunu kaydetti.

Eurosatory Fuarı hakkında değerlendirmede bulunan Ünal, "Uluslararası müşterilerin gelip gördüğü bir merkez. Burada temsil edilen ciddi sayıda şirket bulunuyor. Burada bayrağımız yükseliyor. Komuta kontrol savunma teknolojilerini ve simülasyon ürünlerimizi sergiliyoruz." diye konuştu.

Yapay zeka teknolojisi gelişiyor

Yapay zeka (AI) teknolojisinin önemine dikkati çeken Ünal, "Bundan 4 ya da 5 yıl önce başladığımızda yapay zekadan bahsediliyordu. Ama bugün yapay zeka uygulanıyor." dedi.

Şevket Ünal, HAVELSAN'ın yapay zekayı yalnızca otonom sistemlerde değil, simülatörlerini ve komuta kontrol savunma teknolojilerini geliştirirken de kullandığını kaydetti.

Ünal, ayrıca ileri savaş yönetim sistemini geliştirirken de yapay zeka teknolojilerini denediklerini vurguladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ADVENT

HAVELSAN tarafından üretilen Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi'nin (ADVENT) önemine vurgu yapan Ünal, sistemin Türkiye dışında dünya çapında 5 ya da 6 ülkeye ihraç edildiğini ve pazar alanının her yıl arttığını söyledi.

ADVENT'in yapay zeka ile daha da güçleneceğini belirten Ünal, sisteme eklemeyi planladıkları sanal asistan sayesinde ADVENT'in kapasitesinin ve özelliklerinin artacağını kaydetti.

Siber güvenlik

Siber güvenliğin HAVELSAN'ın ayrılmaz bir parçası olduğuna işaret eden Ünal, HAVELSAN'ın siber güvenlik sistemlerini Türkçe geliştirdiğini, TÜBİTAK ile yerli Türk kriptoloji algoritması oluşturduklarını kaydetti.

HAVELSAN'ın ayrıca siber güvenlik, ve siber farkındalık konularında da rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunduğunun altını çizen Ünal, HAVELSAN'ın Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'ın siber güvenliğinin de bir parçası olduğunu belirtti.

KAAN pilotlarına uçuş deneyimi yaşatmak için simülatörler geliştirdiklerini bildiren Ünal, bunun yanı sıra denizaltılar için de simülatör hazırladıklarını vurguladı.

Ünal, "Simülatör alanı için şunu söyleyebiliriz. Uçan ya da hareket eden her şeyin simülatörünü yapabiliriz." dedi.

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