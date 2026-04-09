"ASELSAN Akademi Mezuniyet Töreni ve ASELABS Açılışları" programı düzenlendi

"Üniversite-Savunma Sanayii Güç Birliği Töreni" kapsamında "ASELSAN Akademi Mezuniyet Töreni ve ASELABS Açılışları" programı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, üniversite rektörleri ve akademisyenlerin katılımıyla ASELSAN Gölbaşı Teknoloji Üssü'nde gerçekleştirildi.

Görgün, buradaki konuşmasında, üniversitelerin bilgi birikimi ile savunma sanayisinin yüksek teknoloji üretim kabiliyetini aynı hedef etrafında güçlü bir iradeyle buluşturduklarını söyledi.

Milli alt sistemlerin ve üniversite-savunma sanayisi işbirliği kapsamında geliştirilen projelerin, Türkiye'nin teknoloji yolculuğunda ulaştığı seviyeyi net bir biçimde ortaya koyduğunu vurgulayan Görgün, mühendislerin emeği ve kurumlar arası güçlü eş güdümün, "Türkiye Yüzyılı"nın yüksek teknoloji vizyonuna önemli bir ivme kazandırdığını kaydetti.

Savunma sanayisini stratejik aklın, ileri mühendisliğin, sürdürülebilir araştırma kültürünün ve güçlü insan kaynağının buluştuğu seçkin alanlardan biri olarak nitelendiren Görgün, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizler üniversite-sanayi birlikteliğini çok kıymetli bir kalkınma modeli olarak görüyoruz. Bu model, akademik çalışmayı sahadaki ihtiyaca yaklaştırmakta, mühendislik kabiliyetini bilimsel üretimle beslemekte ve stratejik teknolojilerde ülkemizin rekabet gücünü daha ileri seviyelere taşımaktadır. Bu sayede çok güçlü bir sinerji oluşmakta, üniversitelerimiz bilimsel derinlik sağlamakta, sanayi kuruluşlarımız ürünleştirme gücü sunmakta ve gençlerimiz de bu ekosistemin dinamizmini büyütmektedir. Böylece ülkemiz, kendi ihtiyaçlarına kendi çözümlerini geliştiren, teknolojik bağımsızlığını güçlendiren ve geleceğin yetkinliklerini bugünden inşa eden bir ülke olarak yoluna daha sağlam adımlarla devam etmektedir."

Görgün, savunma sanayisinin son yıllardaki yükselişine kazandırdığı istikamet ve yüksek teknoloji odaklı vizyona verdiği destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunarak, bu liderliğin sektörün kurumsal kapasitesine ve uluslararası rekabet kabiliyetine güçlü bir ufuk açtığını vurguladı.

ASELFLIR-500 sisteminde 150'nci teslimat gerçekleştirildi

Üniversitelerle yapılan çalışmaların, ASELSAN'ın ürün ve sistemlerindeki teknolojik derinliği artıran alt bileşenlerin nasıl geliştiğini gösterdiğine işaret eden Görgün, bu güçlü üretim zincirinin önemli bir sembolü olarak ASELFLIR-500 sisteminin 150'nci sembolik teslimatını da gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Görgün, "ASELFLIR-500, yüksek teknoloji alt sistemleriyle, güçlü mühendislik yaklaşımıyla ve ekosistemimizin ortak emeğiyle ortaya çıkan çok önemli bir başarıdır. Bu teslimat, akademik bilginin sanayi gücüyle birleşmesini, sanayi gücünün de sahaya yüksek kabiliyet olarak yansımasını temsil etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Haluk Görgün, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) himayesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Gebze Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesinin katılımıyla 2017 yılında kurulan ASELSAN Akademi hakkında da bilgi verdi.

"2025 yılında 286 bin adet ürünü teslim ettik"

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da mevcut "ASELSAN Akademi" modelinin yanı sıra "ASELABS" laboratuvarlarını hayata geçirdiklerini anlattı. Akyol, bu laboratuvarlara bugüne kadar 30 milyon dolar yatırım yapıldığını ve buralarda geleceğin oyun değiştirici teknolojileri üzerine çalışılacağını ifade etti.

Savunma sanayisinde seri üretim seferberliği dönemine girildiğini dile getiren Akyol, ASELSAN'ın üretim kapasitesine ilişkin güncel verileri paylaştı.

2025 yılında 286 bin adet ürünü teslim ettiklerini belirten Akyol, 150'den fazlası ÇELİKKUBBE bileşeni olmak üzere, 400 binin üzerinde ürünün üretim ve teslimat sürecinin devam ettiğini bildirdi.

Akyol, kapasite artırımı için, başta Oğulbey Tesisi olmak üzere, şirket genelinde 3 milyar doları aşan yatırım hamlesinin sürdüğünü söyledi.

Akademisyenlerden KOBİ'lere, girişim şirketlerinden ASELSAN iştiraklerine kadar pek çok paydaşın bu teknolojide imzası olduğunu vurgulayan Akyol, "ASELSAN, KOBİ'lerden girişimcilere, üniversitelerden akademisyenlere kadar uzanan büyük bir ekosistemin görünen yüzüdür. Bu ekosistemi farklı dişlileri olan bir çarka benzetirsek, ASELSAN bu çarkın merkezindeki motor gibidir." diye konuştu.

"Borsa İstanbul'un açık ara en değerli şirketi"

Şirketin ekonomik büyüklüğüne dair verilere de değinen Ahmet Akyol, ASELSAN'ın "Borsa İstanbul'un açık ara en değerli şirketi" konumunda olduğunu belirtti. Akyol, şunları kaydetti:

"ASELSAN dün yeni bir rekora daha imza attı. Cumhuriyet tarihimizde ilk defa bir şirket olarak 37 milyar dolar piyasa değerine ulaşmayı başardık. Cumhuriyet tarihimizde bu değere ulaşan ilk ve tek Türk şirketi olmaya ve emin adımlarla yolumuzda ilerlemeye devam edeceğiz."

Akyol ayrıca, kilogram başına 2 bin 200 dolara yükselen ihracat değeri ve KOBİ'lere aktarılan yıllık 4 milyar dolarlık kaynakla ASELSAN'ın Türkiye'nin ekonomik ve sosyal refahı için kilit bir aktör olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

ASELSAN Akademi'de mezuniyet sevinci

Tören kapsamında akademisyenlere "Üniversite-Savunma Sanayii İş Birliği Ödülleri" takdim edilirken "ASELSAN Akademi Mezuniyet Töreni" de gerçekleştirildi.

Bugüne kadar 536'sı yüksek lisans, 20'si doktora olmak üzere toplam 556 çalışanın mezuniyet derecesi aldığı ASELSAN Akademi'de, bu yıl 86'sı yüksek lisans ve 9'u doktora öğrencisi olmak üzere toplam 95 ASELSAN personeli daha eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezun oldu.

Program dahilinde 876'sı yüksek lisans ve 125'i doktora kapsamında olmak üzere toplam 1001 çalışan eğitimlerine devam ediyor.

2024-2025 akademik yılı içinde mezun olan 4 öğrenciye Tohum Proje Desteği kapsamında toplam 165 bin dolar destek sağlandı. Yine aynı dönemde mezunların tez çalışmalarından 27 makale ve 60 bildiri üretildi.

6 yeni ASELABS laboratuvarı açıldı

Ayrıca 3 farklı üniversitede kurulan 6 ASELABS laboratuvarının açılışı uzaktan bağlantıyla yapıldı.

Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen ASELABS laboratuvarları sayesinde, akademisyenler ile ASELSAN mühendislerinin teknoloji geliştirme projelerinde ortak çalışma yapmasına olanak sağlanacak.

Bu kapsamda ODTÜ'de "Yeni Nesil Haberleşme ve Algılama Teknolojileri Laboratuvarı", "Optomekanik ve Fotonik İleri Malzeme Teknolojileri Laboratuvarı" ve "MEMS Ataletsel Algılayıcı Teknolojileri Laboratuvarı" kuruldu.

İTÜ'de "RF Mikrodalga Yenilikçi Malzeme Teknolojileri Laboratuvarı" ile "Su Altı, Su Üstü ve Otonomi Teknolojileri Laboratuvarı"; Hacettepe Üniversitesinde ise "Yapay Zeka Teknolojileri Laboratuvarı" faaliyete geçirildi.

Söz konusu laboratuvarlarda araştırma yapacak lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, yeni nesil teknolojiler geliştirerek küresel seviyede rekabet edebilme fırsatı bulacak.