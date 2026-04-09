NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD liderliği kesinlikle gereklidir

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifakın geleceğine dair yaptığı açıklamalarda müttefiklerin savunma kapasitelerini artırma hızından memnuniyet duyduğunu ancak bunun yeterli olmadığını ifade etti. Özellikle savunma harcamalarının GSYH’nin yüzde 5'ine çıkarılmasına yönelik taahhütlere değinen Rutte, "Bu, gelecekte NATO’nun müttefiklerin ABD’ye aşırı bağımlı olduğu bir ittifak olmasını engelleyecek" dedi.

Genel Sekreter, müttefiklerin bütçeleri güvence altına almak ve ordularını büyütmek için hızlı hareket ettiğini belirterek, "Ancak bu ilerlemelere rağmen, daha fazlasına ihtiyacımız olacağı açık" uyarısında bulundu.

"Özgürlük istisna değil, kural olmalı"

ABD liderliğinin küresel güvenlik için vazgeçilmez olduğunu savunan Rutte, "Özgürlüğün istisna değil, kural olması için Amerikan liderliği kesinlikle gereklidir" ifadelerini kullandı. Trump yönetiminin "sert güç" odaklı yaklaşımının Avrupa üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu kaydeden Rutte, "Trump’ın ilerlemeye olan bağlılığı, Avrupa’ya değerlerin sert güçle desteklenmesi gerektiğini hatırlatarak, bir nesilden fazla süren durgunluk ve zayıflamayı tersine çevirdi" dedi.

Rutte, ittifakın yeni dönemdeki vizyonunu ise şu sözlerle özetledi: "Amerikan liderliği, özgürlüğü ve güvenliği sürdürme konusundaki ortak kararlılık sayesinde NATO güçleniyor. Daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa’nın, ABD liderliğini garanti görmeyeceğine inanıyorum."