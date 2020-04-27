Koronavirüs hastalarının yüzde 4'ü yoğun bakıma alınıyor. Solunum sıkıntısı çeken hastalara yoğun bakımda iki aşamalı tedavi uygulanıyor.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Figen Esen, hastanın solunum borusuna herhangi bir tüp koyarak yapay solunuma geçmeden önce yüksek akım oksijenlerin denendiğini söyledi.

Bu tedavilere yanıt vermeyen hastalar yapay solunum cihazına bağlanıyor. Yani entübe ediliyor.

Esen, "Entübasyon her şeyin sonu değil. Hayatı idame ettirmek için gerekli bir uygulama ve sonrasında hastaların bu süreci geçirdikten sonra iyileşmesi söz konusu olabiliyor" dedi.

Entübe edilen hastaların yüzde 70'i iyileşiyor

Solunum desteğinden sonuç alınamayınca hasta yüzüstü yatırılıyor. Prof. Dr. Figen Esen, hastaların neden yüzüstü yatırıldığını şöyle anlattı:

"Akciğerin anatomik yapısından dolayı hastayı yüzükoyun çevirdiğinizde hasarlı akciğerde havalanan alanlar daha fazla oluyor. Böylelikle oksijenizasyon dediğimiz oksijenin kana geçirilmesi daha kolay oluyor."

Hasta 14 ila 16 saat yüzüstü yatırılıyor. Sonra tekrar sırtüstü çevriliyor ve verdiği yanıta bakılıyor. Şimdiye kadar elde edilen verilere göre, entübe edilen hastalarda iyileşme oranı yüzde 70'ler seviyesinde.