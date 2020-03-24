Dünya genelinde 380 binden fazla kişiye bulaşan ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs, dünya gündeminin birinci sırasında.

Türkiye'de ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son açıklamasına göre, hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi.

Koronavirüs nedir?

Koronavirüsler, çeşitli hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesi. Bu virüs ailesi, MERS (Orta Doğu Solunum Sendromu) ve SARS (Şiddetli Akut Solunum Sendromu) gibi ciddi hastalıkların da kaynağı. Aynı aileye ait yeni tip koronavirüs, bilimsel olarak Covid-19 olarak isimlendiriliyor.

Virüs ilk olarak 2019 Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde çıktı. Tüm dünyaya yayılan salgının, Wuhan’da deniz ürünleri ve hayvan satışı yapılan bir pazardan ilk olarak insanlara geçtiği biliniyor. Eyalette yaşayan pek çok kişide birbiri ardına ateş, öksürük, nefes darlığı gibi şikayetler belirdi. Peşinden ölümler başladı.

Yapılan incelemenin ardından 13 Ocak günü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) resmi olarak tanımlandı. Dünya Sağlık Örgütü, 11 Mart’ta yeni tip koronavirüsü dünyayı saran salgın anlamına gelen "pandemi" olarak ilan etti.

Yoğun bakım yatak sayısı neden önemli?

Hastalığın belirtilerinin başında kuru öksürük, ateş ve nefes darlığı geliyor. Durumu ağır olan hastalar için yoğun bakım hayati önemi sahip. Peki, ülkelerde kişi başına kaç yoğun bakım yatağı düşüyor?

[Grafik: Hafize Yurt]

Statista'da yer alan istatistiklere göre, bazı ülkelerde 100 bin kişiye düşen yoğun bakım yatak sayıları şöyle:

ABD - 34,7

Almanya - 29,2

İtalya - 12,5

Fransa - 11,6

Güney Kore - 10,6

İspanya - 9,7

Japonya - 7,3

İngiltere - 6,6

Çin - 3,6

Türkiye listede birinci sırada

Peki, Türkiye'de durum ne? Son yapılan açıklamalara göre, Türkiye bu listenin başında yer alıyor. Ülkemizde 100 bin kişiye düşen yoğun bakım yatak sayısı 40. Sayıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

Koca, Meclis'te yaptığı bilgilendirme toplantısında, koronavirüsün ülkeye yayılarak bir salgın halini alması durumunda, kamu ve özel sektörün birlikte hizmet vereceği 13 bin 211'i ileri düzeyde olmak üzere toplam 25 bin 466 erişkin yoğun bakım kapasitesinin olduğunu açıklamıştı.

Bakan Koca, "Son zamanlarda art arda açtığımız şehir hastanelerine rağmen yatak sayımız Avrupa ve OECD ortalamalarının altındadır; 10 bin kişiye 28 yatak düşmektedir. OECD ortalaması 40'tır" dedi.