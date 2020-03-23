Geçen yıl aralık ayında Çin’de ortaya çıkan ve hemen ardından dünyaya yayılan koronavirüs bugün itibarıyla 300 binin üzerinde kişide görüldü. Türkiye’de de etkisini gösteren koronavirüs ile ilgili olarak en çok merak edilen konulardan biri de ‘vücutta bıraktığı hasar’ oldu.

Solunum yoluyla geçiyor, akciğeri hedef alıyor

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emine Argüder, hastalığın üst solunum yoluyla geçtiğini belirterek, “İlk etapta üst solunum yolundan vücuda giren virüs öncelikle o bölgede enfeksiyona yol açıyor. Eğer hastanın bağışıklık direnci zayıfsa virüs daha da ilerliyor ve bu kez de alt solumun yoluna yani akciğerlere yerleşiyor” dedi.

[Virüsün akciğere etkisine dair bir görsel. Foto: Kuzey Amerika Radyoloji Derneği]

Akciğer filminde buzlu cam görüntüleri

Hastaların bu gibi durumlarda öksürük ve nefes darlığı gibi şikayetler yaşadığını anlatan Doç. Dr. Argüder şunları söyledi:

“Bu durum akciğer filminde zatürre görüntüsüne yol açıyor. Hafif bir zatürre sonrasında akciğerde hasar kalmasını beklemiyoruz ancak ağır bir tablo varsa, hasta yoğun bakıma yatmış ve mekanik ventilatöre bağlanmışsa o zaman hastalarda kalıcı hasarlar oluşabiliyor. Bu durumda oluşacak hasarlar normal bir kişiye göre yüzde 10-20 aralığında bir fonksiyon kaybı anlamına geliyor.”

[Doç. Dr. Emine Argüder.]

Böbrekler ve karaciğer de tehlikede

“Koronavirüsün bulaştığı hastaların akciğerlerinde buzlu cam görüntüsü oluşuyor” şeklindeki haberlere de açıklık getiren Doç. Dr. Emine Argüder, şöyle devam etti:

“Buzlu cam görüntüsü virüs etkenli zatürrelerde görülen bir bulgu. Akciğer tomografisinde bunu görebiliyoruz. Burada önemli olan buzlu cam alanlarının yoğunluğu. Bazı hastalarda az, bazılarında çok miktarda olabiliyor.

Koronavirüs bulaşan hasta eğer uzun süre yoğun bakımda kalmak durumundaysa o zaman farklı riskler de söz konusu oluyor. Kandaki bazı değerler değiştiği ve kimi maddeler arttığı için karaciğer ve böbrekler etkilenebiliyor, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının bozulmasına neden olabiliyor.”