Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Sarımsaklı Mahallesinde yaşayan Mehmet Latif Akyüz ve eşi Bedevi Akyüz, bir ay önce oğulları 7 yaşındaki Umut Akyüz’ün lösemi olduğunu öğrendi.

''Bir ay içinde oğlum 5 kez kemoterapi gördü"

Akyüz ailesi, vücudundaki yüksek enfeksiyonun düşürülmesinin ardından şüphe üzerine Balıkesir’e sevk edilen Uğur’a lösemi tanısı konulmasından sonra İzmir’e giderek tedavi sürecini başlattı.

Babasından, kendisinden ve Uğur’un 3 yaşındaki kardeşi Yusuf’tan kemik iliği örneği alındığını, sonucun ise 10 gün sonra belli olacağını belirten anne Bedevi Akyüz, şöyle konuştu:

''Bir ay içinde oğlum 5 kez kemoterapi gördü. AML ve ALL oluşmuş ve bu nedenle nadir görülen, yani binde bir görülen bir durum olduğunu söyledi doktorlar. Çok zor bir süreç. Kendisine ait, temiz bir odada bakımı gerektiği için Altınova’da bir eve geçtik. Oğluma tertemiz bir ortamda bakmaya gayret ediyorum. Bir an önce uygun iliğin bulunması için dua ediyor ve vatandaşlarımızdan ilik bağışında bulunmalarını rica ediyorum."

Yardım bekliyorlar

Baba Mehmet Latif Akyüz ise, ''İnşaat işiyle uğraşıyorum. Çocuğum Uğur'a lösemi teşhisi konuldu. Riskli bir durumu var. Bu konuda ilik nakli yapılması gerektiğini söylediler bize. Bütün vatandaşlarımızdan bize yardım etmesini, evladımızın sağlığına kavuşmasını istiyoruz. Bu konuda bize destek ve yardımlarınızı verirseniz çok mutlu oluruz. Şimdiden, Allah herkesten razı olsun" dedi.

Mecit Ataklı İlköğretim Okulu 1‘inci sınıf öğrencisi minik Uğur’un öğretmeni Seher Özben ise, ilik bağışı beklediklerini sosyal medya üzerinden duyurdu.