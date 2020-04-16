Koronavirüsle birlikte sağlık çalışanlarının yükü daha da arttı. Her gün çok sayıda kişi hastanelere başvuruyor. O hastanelerin başında ise Cerrahpaşa Tıp Fakültesi geliyor. TRT Haber, koronavirüs hastalarına müdahale edilen hastanenin yoğun bakım görüntülerine ulaştı.

Tulum giymiş sağlık çalışanları, tedavi gören hastalar... Koronavirüs hastalarının tedavi edilme görüntülerine ilk kez TRT Haber ulaştı.

Yaklaşık bir aydır ailesini göremeyenler var. Ancak bunu dert etmiyorlar. Yoğun çalışmalarına rağmen yüzleri gülüyor ve umutlular. Her an tehlike ile burun burunalar ama şikayet etmeden hastaların iyileşmesi için canla başla çalışıyorlar.

"1 ayı geçti evine gitmeyenler var"

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, acil servise başvuranların sayısının azaldığını ve yoğun bakımdan çıkan hasta sayısının arttığını söyledi.

Gönen, sağlık çalışanlarının ön cephede büyük bir mücadele verdiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Savaş şartları diyebiliriz. 1 ayı geçti evine gitmeyenler var. Meslektaşlarımız, personelimiz, hemşiremiz var. İl Sağlık Müdürlüğü ve Valimizin de desteğiyle 350'nin üzerindeki personelimizi değişik kurumlara, otellere yerleştirdik. Bunlar maalesef çocuklarını, ailelerini göremiyor ve topyekun bir mücadelenin içerisindeler. Ben buradan yoğun bakımdaki mesai arkadaşlarımı, hemşireleri, yardımcı sağlık personelimizi, temizlik personelimizi kutluyorum. Çok büyük bir mücadele veriliyor. Bu mücadelenin sonuçlarını da görmeye başladık."

Yoğun bakımdaki hastaların nasıl tedavi edildiğini TRT Haber görüntüledi. Tedavi sürecini ve sağlık çalışanlarının yaşadıklarını Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen @trthaber'de aktardı. pic.twitter.com/VKvmA9ACJF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 16, 2020

Yoğun bakım tedavi süreci

Tüm Türkiye'nin ve dünyanın bu mücadeleyi verdiğini söyleyen Prof. Dr. Gönen, "Her yerde olduğu gibi Cerrahpaşa'da da böyle bir mücadele veriliyor. Bunun en zor kısmı da yoğun bakım ve COVID servislerinde" dedi.

Gönen, yoğun bakımdaki tedavi sürecini ise şöyle anlattı:

"Yoğun bakıma gelen hastalarda tabii entübe olanların işi biraz daha zor. Entübe olmadan yoğun bakım sürecini atlatabilmek için yoğun bakıma gelmeden önce tedavilere başlanıyor. Çin'in, İtalya'nın entübe olduktan sonra verdikleri ilaçları biz daha önceden vermeye başladık. Tabii ki Sağlık Bakanlığı da böyle bir algoritmayı yayınladı ve entübe olan hasta sayımız giderek azaldı. Burada yoğun bakımdaki hemşireler, görüyorsunuz giysilerini giysi üzerine giysi. Hareket etmek bile çok zor. Hastaların takibi, günlük ihtiyaçlarının giderilmesi, ilaçlarının verilmesinde başlı başına çok ciddi bir efor sarf ediyorlar. Hepsine müteşekkiriz."