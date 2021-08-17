Vaka sayısındaki artış yoğun bakımlara yansıyor.

Uzmanlar, oranın yüzde 90 olduğuna işaret ediyor. Yoğun bakımdaki hastaların çoğunu ise aşı olmayanlar oluşturuyor.

"Yoğun bakımdakilerin çoğu aşısız"

Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Seval İzdeş, yoğun bakımdaki hastaların yüzde 90'ının aşısız ya da eksik doz aşılı olduğunu söyledi.

Yoğun bakımda bulunan hastaların ortak özelliği hiç aşı olmamaları veya dozlarını tamamlamamaları.

"Aşı olan ağır hastalar kanser veya böbrek hastası"

İki doz aşıyı olup da yoğun bakımda yatan hastaların oranı ise çok düşük. Onlar da genellikle başka hastalıklar nedeniyle bağışıklığı düşen hastalardan oluşuyor.

Prof. Dr. İzdeş, "Aşıları tam olan, yoğun bakıma yatırılan hasta çok nadir, onlar da kanser hastaları, kemoterapi alan ya da böbrek transplantasyonu olmuş hastalar. Sebebi bu hastaların bağışıklık sistemlerinin daha düşük olması" dedi.

'Aşı olmayanların artmasıyla yeni varyantlar ortaya çıkabilir'

Uzmanlar aşı takvimine uyulması konusunda ısrarlı. Aksi halde aşı olmayanların sayısında yaşanacak artışların yeni varyantların ortaya çıkmasına neden olabileceği uyarısı yapılıyor.