Vaka sayıları uzun zamandır 20 binin üzerinde seyrediyor. Uzmanlar, son günlerde azalma eğilimi gösteren vakaların aşıların etkisi olduğuna dikkati çekiyor.

İstanbul'da da veriler buna işaret ediyor. Megakentte son iki haftadır aşılamanın artması ile birlikte vaka sayıları stabil seyrediyor.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, vaka sayılarındaki düşüşü TRT Haber'e konuştu.

"Daha stabil bir hafta geçirdik"

Prof. Dr. Yiyit, "İstanbul için bu haftayı fena geçirmedik yani vaka çıkış hızı olarak daha stabil bir hafta geçirdik. Yatışlar anlamında da giriş çıkış dengesinin oturduğu bir haftaydı yani çok ciddi artışlarımız olmadı" değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'da 65 yaş üstü aşılananların oranı yüzde 90'a ulaştı. Toplam 14 milyon 933 bin dozdan fazla aşı yapıldı.

Megakentin mavi kategoriye girmesine de az kaldı.

"2 doz sinovac olanlar üçüncü dozu mutlaka yaptırmalılar"

Sonbahardan önce aşılamanın hızlanması önemli. Özellikle 2 doz sinovac aşısı olup üçüncü dozu yaptırmayanlar uyarılıyor.

Prof. Dr. Yiyit, "Eğer maksimum aşılama ile biz eylüle girersek birçok tehlikeyi bertaraf etmiş olacağız. 2 doz sinovac olup üçüncüsü vakti gelip olmayanlar. Onlar şu an aşısızlar ama aşısız olduklarının farkında değiller. Mutlaka üçüncü dozlarını olmalılar ki biz onların sonbahar ayında acılarını yaşamayalım" dedi.