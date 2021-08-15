Nefes darlığı kişinin nefes alıp verirken zorlanması olarak tanımlanıyor. Acil servislere başvuru nedenlerinin ise başında geliyor. Birçok kişi bu durumu farklı şekilde hissedilebiliyor.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Behiye Akkalyoncu, nefes darlığı şikayetinin belirtilerini anlattı:

"Hırıltılı nefes alıp vermek ,göğüste baskı ve ağırlık hissi, nefes aldığın havanın yetmemesi, hava açlığı hatta öksürük ağrı şeklinde bile hissedilebilir. Normalde sağlıklı bir kişi nefes alıp verdiğini hissetmez. Eğer nefes alıp verdiğini hissediyorsa bu bir nefes darlığı işareti olabilir."

Hangi durumlarda ve ne şekilde ortaya çıktığı önemli

Nefes darlığı birçok hastalığın şikayetinde görülen bir semptom. Dolayısıyla hastalığa doğru tanı konulabilmesi için hangi durumlarda ve ne şekilde ortaya çıktığının saptanması büyük önem taşıyor.

Islık çalar gibi bir hırıltı, astım ya da KOAH gibi bir akciğer hastalığını akla getiriyor.

Genç yaşlarda eforla birlikte ortaya çıkan durumlar ise kalp rahatsızlıklarına bağlanıyor.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Behiye Akkalyoncu, nefes darlığının hangi durumlarda ortaya çıktığının tanı için önemine işaret etti:

"Ani bir nefes darlığı oluyorsa bu daha çok ya bir akciğer embolisi yani akciğere bir pıhtı atması, bir hava kaçağı, bir kalp krizi göstergesi olabileceği gibi bir panik atağının göstergesi olabilir. Ya da sırtüstü yatan bir insanda bir kalp yetmezliği akla getirirken özellikle mevsimsel geçişlerde kokularla polenlerden nefes darlığı oluyorsa astım akla gelebilir."

Uzmanlara göre nefes darlığı herhangi fiziksel bir nedene bağlanamıyorsa depresyon belirtisi olabilir.