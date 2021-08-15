ALO 114, Ulusal Zehir Danışma Hattı. Bu hat üzerinden her yıl ortalama 200 bin vakaya danışmanlık veriliyor.

Rapor edilen zehirlenme vakalarının büyük çoğunluğu çocuklarda görülüyor.

Özellikle 0-5 yaş arasında çocuklarda görülen zehirlenme vakaları evde gerçekleşiyor.

Çocuklarda görülen zehirlenme vakalarının en önemli nedenleri ilaçlar ve ev kimyasalları. Bu nedenle ebeveynler çocukları korumak için ilaçları kilitli dolaplarda tutmalı, temizlik yaparken ortamı havalandırmalı ve kimyasalları kesinlikle karıştırmamalı.

Uzmanlar alınacak basit tedbirlerle çocuk zehirlenmelerinin önüne geçilebileceğini belirtiyor.

"Temizlik yaparken havalandırmanın iyi yapılması gerekiyor"

Ulusal Zehir Danışma Merkezi Sorumlusu Dr. İbrahim Koç, alınması gereken önlemlere değindi:

"Temizlik yaparken ortamın çok iyi havalandırılmış olması gerekiyor. Mümkünse maske kullanmak lazım, eldiven kullanmak lazım ve bu işi yapanın dışında alanda kimsenin olmaması gerekiyor."

Zehirlenmenin ne ile olduğu önem taşıyor

İlaç ve ev kimyasallarını kozmetik ürün zehirlenmeleri izliyor. Zehirlenme vakaları çoğunlukla bir saat içinde rapor ediliyor.

Dr. İbrahim Koç, zehirlenme vakalarında önce ne ile zehirlendiğinin önemli olduğunu söyledi.

"Burada ikincisi ne yapılacağını çok iyi bilmek lazım. Maddenin ciddiyetine göre olay yerinde yönetilebilir vaka evde de yönetilebilir ya da en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilebilir hasta."

Çocukları korumak için ilaçların, kozmetik ve kimyasal ürünlerin onların ulaşamayacakları yerlerde saklanması önem taşıyor.