Medipol Mega Üniversite Hastanesi Fitoterapi ve Akupunktur Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, doktor onayı olmadan ya da vücudun ihtiyacı olmadığı dönemlerde vitamin kullanmanın ciddi yan etkileri olduğunu ifade etti.

Koran, “Tablet olarak kullanılan vitaminlerin fazlalığı toksik etki yaratıyor. Sebze meyveden aldığımız vitaminlerin böyle bir etkisi söz konusu değil. Fazla vitamin kullanımı; akciğer kanserine yatkınlık yapabilir, damar tıkanıklığı riskini artırabilir.” dedi.

“C vitamini 50-75 miligram tüketilmeli”

Özellikle bu dönemde çok fazla C vitamini kullanıldığını söyleyen Koran, “C vitamini normal şartlarda günlük 50 ila 75 miligram kadar tüketilmelidir. Bu da 1 portakal ya da 4-5 mandalinaya denk gelen bir miktar. Patatesten tutun, domatese kadar her şeyde C vitamini olduğu için dışarıdan almaya ihtiyacımız yok. Fazla tüketimi toksik etkilere neden olabilir. Düzenli bir vitamin kullanıyorsanız ve bu süreç esnasında baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, ishal, kabızlık, halsizlik durumunuz varsa kullandığınız vitaminleri mutlaka gözden geçirmeniz lazım. Muhtemelen bir vitamin fazlalığı söz konusudur.” dedi.

“Vitamin desteğini hekim onayı olmadan kullanmayın”

Karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastaların vitamin kullanırken daha dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Koran şunları söyledi:

“Hastasınız, ateşiniz var, bir enfeksiyon durumunuz söz konusu ya da stresli bir haftaya girdiniz, yoğun tempolu spor aktivitesi yapıyorsunuz; destek gerekebilir ancak onun dışında kesinlikle vitamin desteğini hekim onayı olmadan kullanmayın. Vitamin eksikliği söz konusuysa her yaşta kullanılabilir. Onun dışında mevsimine uygun dengeli beslendiğimiz zaman tüm vitamin ve mineralleri yeterli miktarda almış olacağız.”