Sağlık Bakanlığı 25 Aralıkkoronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 201 bin 104 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 17 bin 543. Bugünkü hasta sayısı 3 bin 199 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 35 bin 511.

Son 24 saatte 256 hasta vefat etti, 35 bin 511 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 23 milyon 426 bin 941, toplam vaka sayısı 2 milyon 1118 bin 225, toplam vefat sayısı 19 bin 371, toplam ağır hasta sayısı 4 bin 702, hastalarda zatüre oranı %4.1, toplam iyileşen sayısı ise 1 milyon 970 bin 803 oldu.