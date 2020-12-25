Çin aşısının Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu. 3 milyon doz aşı pazartesi günü Türkiye'de olacak. Aşı ardından Türkiye'nin dört bir yanına dağıtılacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, TRT Haber'de aşıyla ilgili merak edilenleri cevapladı. İşte sorular ve cevapları:

Aşılama ne zaman olacak?

- Gelen aşı Halk Sağlığı Kurumu'nun özel laboratuvarlarında incelenecek. Bu en az iki haftalık süreyi gerektiriyor.

Öncelik sıralamasına göre kim, nasıl aşı olacak?

- Sağlık personeli ilk etapta, peşinden 65 yaş üstü, sonra anahtar eleman dediğimiz toplumda görevlerinin devam edilmesi gereken kişiler ve yavaş yavaş 50 yaş altı ve altta yatan hastalığı olmayanlar gibi gelen sıralama var. İlgili arkadaşlarımız sırası gelen kişiye telefon edip nerede yapılacaksa oraya davet edecekler.

Aşının koruyuculuğu ne kadar sürecek?

- Kesin emin değiliz belki de uzun süreli koruyuculuk olacak. Dünya hep beraber önümüzdeki bir 1,5 yıl içinde nüfusun yüzde 60'ı aşılanmışsa belki de bu hastalık bir daha gelmemek üzere geçip gidecek.

Aşı olanlar koronavirüse yakalanacak mı?

- Aşı ciddi hastalığı kesinlikle önlüyor, ölümü önlüyor. Önümüzdeki günlerde bunun sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Bu aşılar başarılı olacak ve biz bu beladan bütün dünyayla beraber önümüzdeki bir yıl içinde kurtulacağız.

Hastalığı geçirenler de aşı olabilecek mi?

- Daha önce hastalığı geçirmiş, kayıtlarda gözüken ya da hastalığı geçirdiğini beyan edenlere ilk dönemde aşı yapılmayacak. Çünkü biliyoruz ki aslında hastalığın kendisi en iyi aşılama yöntemidir.

Aşı olduktan sonra maske, mesafe gibi kurallara dikkat edecek miyiz?

- Bir kere aşı yapıldı, ikinci doz yapıldı. İkinci dozdan 14 gün sonra koruyuculuğunu konuşmaya başlıyoruz. Sağlık otoritesi ne zaman derse ki 'tamamdır maskeni çıkarabilirsin' o güne kadar aşı olsak da olmasak da maskeyi çıkarmıyoruz. Son ferdimiz kurtulana kadar hep beraber mücadeleye devam edeceğiz. 'Ben aşı oldum maske takmam' diye bir şey söz konusu olamaz hem kendi sağlığı hem de ülkemiz için.

Çin aşısı mı, Alman aşısı mı?

- Ben net söylüyorum kafam çok net. Türkiye'ye temin edilip Sağlık Bakanlığı tarafından incelenip tetkikleri yapılıp 'ben bu aşının ülkemde yapılmasına onay veriyorum' denmiş hangi aşıyı bulduysanız aşınızı olun. Ben de hangisini bulsam olurum.