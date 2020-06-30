Bilim Kurulu Üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile ilgili açıklama yaptı.

"Şu an görülen koronavirüs aile içi kaynaklı bulaşıdır"

Toplantıda koronavirüs salgınıyla ilgili değerlendirmede bulunan Bilim Kurulu Üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüsün şu an için Kayseri'de artışı söz konusu değil. Şu an görülen koronavirüs aile içi kaynaklı bulaşıdır. Nişan, düğün, cenaze gibi organizasyonlar vakaların artmasına neden olabiliyor. 2002'de çıkan sars virüsü lokal kalmış, yayılmamıştı, ancak koronavirüs yayıldı ve birçok kişiye bulaştı. Covid-19 kul hakkının ne olduğunu bir kez daha gösterdi. İnsanların birbirlerine hastalık bulaştırmamak için mücadele ettiğini, hakkına girmemeye çalıştığını gördük. Virüs için alınması gereken önlemler çok önemlidir. Virüsün üretildiği şeklinde komplo teorileri yapılıyor. Bu teorileri dikkate almamak gerekir" diye konuştu.

Çelik ayrıca, "Virüsün etkisinin azaldığı şeklindeki ifadeler doğruyu yansıtmıyor. Aşı çalışmaları devam ediyor" şeklinde konuştu.