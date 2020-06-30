Haber Giriş: Kaynak: AA
Kayseri'de ambulans helikopter 2 hasta için havalandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'nin Yahyalı ve Sarız ilçelerinde 2 hasta, ambulans helikopterle kent merkezine sevk edildi.
Yahyalı'da kalp yetmezliği bulunan Ömer Yağar, Yahyalı Devlet Hastanesine; Sarız'da ise bilinç bulanıklığı yaşayan Ali Dirik ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Sarız Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yağar ve Dirik, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle ayrı ayrı sevk edildikleri Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.
Etiketler: Kayseri Şehir Hastanesi kayseri ambulans helikopterSon Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 12:48
Son Haberler
- 14:03
- 13:53
- 13:55
- 13:53
- 13:55
Sıradaki Haber
Koronavirüs organ nakillerini de etkiledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz