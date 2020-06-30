Koronavirüs solunum yolu hastalığı olarak bilinse de, zaman geçtikte hastalığın vücutta pek çok organı etkileyebildiği ortaya çıktı.

Araştırmada, özellikle yoğun bakımda olan ve hastalığı ağır geçiren hastalara çeşitli kan testleri ve görüntüleme yöntemleri uygulandı.

Aynı zamanda hayatını kaybedenlere otopsi yapıldı.

Ölüm oranını yükseltiyor

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Kükek, "Bizim yaptığımız çalışmada yine ağır Covid-19 pnömonisi olan 219 hasta üzerinde EKG çalışması yaptık. Ölçümlere baktığımızda kalbin yan yüzünü gören derivasyonlarda yüzde 8.5-9 oranında iskemik değişilikler ve lezyon gösteren durumlar saptadık. Bu oldukça yüksek bir oran" dedi.

Bu durum hastalardaki ölüm oranını da yükseltiyor.

Kükek, Covid-19'un akciğer dışında kalpte de ciddi bir enfeksiyona yol açtığını belirtti.

Bazı kişilerde bu durum düzelse de, kalp yemezliği tablosu da gelişebiliyor.