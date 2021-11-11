Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneğinin (TPRECD) 43. Kurultayı, Antalya Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirildi.

Yurt dışından ve Türkiye'nin farklı üniversitelerinden katılan bilim insanları, kurultayda plastik, rekonstrtüktif ve estetik cerrahi alanındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Bazı konuşmacılar da toplantıya çevrim içi bağlandı.

TPRECD Başkanı Prof. Dr. Vargel, önemli bir kurultay gerçekleştirdiklerini söyleyerek, estetiğin uzman kişiler tarafından yapılmasının önemine işaret etti.

"Estetikte yaşanan sorunlar bir halk sağlığı sorunudur"

Vatandaşın estetik konusunda doğru bilgi alabilmesi için Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneğinin "www.tprecd.org.tr" adresindeki internet sitesini takip etmelerini öneren Vargel, şunları söyledi:

"Türkiye'de uzman olmayan ellerde yapılan estetik işlemler nedeniyle insanımız mağduriyet yaşıyor. Bu işlemlerde kullanılan ruhsatlı olmayan ürünler, ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Estetikte yaşanan sorunlar bir halk sağlığı sorunudur. Hekimler kadar hastalarımızın da sağlığına sahip çıkması temel görevimiz olmalı. Her olumsuzluğun panzehri eğitimdir. Mesleki dayanışma ve bilgi paylaşımı hayati önem taşıyor."

"Sizleri yetiştiren hocaların ayak izlerini takip edin"

Dernek üyesi ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ise genç plastik cerrahi asistanlarına, "Çok çalışın ve sizleri yetiştiren hocaların ayak izlerini takip edin" çağrısında bulundu.