Bir fincan çay, bir sabah kahvesi ve meyve, sebze ve mercimek ve nohut gibi baklagiller, sağlıklı bitki bileşikleri içeriyor ve yaşa bağlı iltihapla mücadele ediyor.

Yunanistan'daki Atina Kapodistrian Üniversitesi'nden bilim insanları binden fazla yaşlı insanın anti-inflamatuar gıdalarla diyetini derecelendirdi ve onları ortalama üç yıl boyunca izledi.

Çalışmaya katılan en fazla antienflamatuar diyet yapan kişiler ortalama haftada yaklaşık 20 parça meyve, 19 porsiyon sebze, dört porsiyon bakliyat ve 11 fincan kahve veya çay tüketti.

Bu grupla karşılaştırıldığında, en az antienflamatuar diyete sahip olanların demans olma olasılığı üç kat daha fazlaydı.

Araştırmanın başındaki isim Dr. Nikolaos Scarmeas, “Bu bulgular, insanların daha sağlıklı beslenerek beyinlerini koruyabileceğini gösteriyor" dedi.