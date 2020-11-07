Kan sulandırıcı etkisiyle biliniyor, zararsız olduğu düşünülüyor. Özellikle koronavirüs salgını nedeniyle bilinçsiz aspirin tüketimi arttı. Ama aspirin kullanmanın sonucu ölümcül olabilir.

'Koronavirüs tanısı konulmadan aspirin kullanmak ölümcül olabilir'

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Gerek, "Eğer gribal bir enfeksiyon geçiriyorsanız, lütfen bunu bir influenza olarak değerlendirip aspirin veya türevlerini kullanmayın. Bu gerçekten sizin hayatınıza mal olacak bir durumla sonuçlanabilir" dedi.

Aspirin kullanımı Reye sendromuna yol açıyor

Koronavirüs ile gribal enfeksiyonların belirtileri benzer. Bu nedenle uzmanlar "tanı konulmadan aspirin kullanmayın" uyarısı yapıyor. Çünkü aspirini gribal enfeksiyon geçirirken kullanmak Reye sendromuna yol açıyor.

Prof. Dr. Gerek, ''Suçiçeği veya influenzaya bağlı gribal enfeksiyon geçiren kişilerin, daha çok çocuklarda olmak kaydıyla 4-14 yaş arası çocukların aspirin kullanımına bağlı olarak gelişen bir tablo, bir hastalık tablosu..." diye konuştu.

'Reye sendromunun etkili bir tedavisi yok'

Reye sendromunun kesin bir tedavisinin olmadığını belirten Prof. Dr. Gerek şöyle devam etti:

"Bir tedavisi yok, çünkü karaciğerde ciddi bir hasarlanma daha sonra beyin ödemi ve hastanın yoğun bakım süreci hastanın ve %30 oranında kaybedilmesi ile sonuçlanan bir durum.''

Aspirin, koronavirüs tedavi protokolünde yer almıyor.