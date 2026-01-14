Hafif Kar Yağışlı -2.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 14.01.2026 15:44

AK Parti strateji toplantısında "yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele" ele alındı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlığında dün parti genel merkezinde gerçekleştirilen strateji toplantısında "yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele" konusu da ele alındı.

AK Parti strateji toplantısında "yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele" ele alındı
[Fotograf: AA]

Aile bütünlüğünü bozan, toplumun tüm kesimlerini hedef alan yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetleri, kamu düzenini tehdit etmenin yanı sıra kayıt dışı ekonomiyi büyütüyor.

Suç gelirlerinin aklanmasına da zemin hazırlayan bu faaliyetlerle etkin ve kararlı mücadele kapsamında çalışmalar ise sürdürülüyor.

AK Parti Genel Başkanvekili Ala başkanlığında dün parti genel merkezinde gerçekleştirilen strateji toplantısında "yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele" konusu da ele alındı.

Toplantıda, mevcut yasal düzenlemeler ve cezai yaptırımların caydırıcılığı değerlendirildi.

Vatandaşlardan gelen şikayetler ve medyaya yansıyan haberler doğrultusunda, AK Parti tarafından bu alandaki çalışmalara hız verildiği öğrenildi.

Bu kapsamda, yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi, ilgili kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve yaptırımların yeniden ele alınarak cezaların artırılmasına yönelik yeni adımların atılması planlanıyor.

ETİKETLER
AK Parti Bahis
Sıradaki Haber
Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde 34 yıl
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:19
Katil İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 71 bin 439'a yükseldi
17:14
Tayland'da üzerine inşaat vinci düşen trenin devrilmesi sonucu 32 kişi öldü
17:09
Türk savunma sanayii serüveni "yapabiliriz" diye değişti
17:09
ASELSAN'da kapasite de teslimatlar da artıyor
16:36
Hakimi silahla yaralayan savcı tutuklandı
16:39
Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının başkanlarını ağırlayacak
121 yaşındaki Saadet Al, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı izlemek için odasına istediği televizyona kavuştu
121 yaşındaki Saadet Al, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı izlemek için odasına istediği televizyona kavuştu
FOTO FOKUS
Fransız çiftçiler, Ulusal Meclis'in önüne 30 ton patates döktü
Fransız çiftçiler, Ulusal Meclis'in önüne 30 ton patates döktü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ