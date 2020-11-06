Araştırmayı yürüten İngiliz bilim insanları, 1985 ile 2019 yılları arasında 5 ila 19 yaşları arasındaki 65 milyondan fazla çocuk ve ergenin beslenme alışkanlıklarını analiz etti.

Araştırmacılar, dünyadaki çocukların boy ve kilosundaki değişikliklerinin mevcut beslenme kalitesini yansıtabileceğini açıkladı. Çalışmada, kötü beslenen çocukların boylarının diğerlerine göre daha kısa kaldığı sonucuna varıldı.

Beslenme genetikten daha önemli

Genetiğin her bir çocuğun boyunda ve kilosunda önemli bir rol oynadığını kabul eden araştırmacılar, tüm nüfusun sağlığı söz konusu olduğunda beslenme ve çevre faktörlerinin daha önemli olduğu sonucuna ulaştı.

Diğer yandan küresel beslenme politikalarının ezici bir şekilde beş yaş altı çocuklara odaklandığı, ancak yapılan çalışmanın daha büyük çocukların büyüme modellerine dikkat edilmesi gerektiğini gösterdi.

Baş araştırmacılardan biri olan Imperial College London'dan Dr. Andrea Rodriguez Martinez, çocukluk ve ergenlik dönemindeki sağlıklı kilonun, ilerleyen zamanlarda faydasının görüleceğini belirterek “Bulgularımız, besleyici gıdaların bulunabilirliğini artıran ve maliyetini azaltan politikaları motive etmelidir. Çünkü bu, çocukların boylarına göre fazla kilo almadan daha uzun boylu olmalarına yardımcı olacaktır” dedi.

En uzun boylu çocuklar Hollanda ve Karadağ’da

2019'da yapılan bir araştırmada, dünyadaki en uzun boylu çocukların ve gençlerin Hollanda ve Karabağ’da olduğu tespit edildi. Diğer yandan en kısa boylu çocukların ise Güney ve Güneydoğu Asya, Latin Amerika ve Doğu Afrika'da yaşadığı sonucuna ulaşıldı.