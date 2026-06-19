Manisa'da 3 aracın karıştığı kazada ölü ve yaralılar var

Nadir Salmanov idaresindeki tiner yüklü tır R.B'nin kullandığı hafif ticari araca İzmir-Uşak kara yolu Kula ilçesi Kavacık rampasında arkadan çarptı. Ardından kazaya karışan araçlar O.A'nın kullandığı tıra arkadan çarparak durdu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada araç içinde sıkışan Salmanov ve hafif ticari araçtaki yolcu Aytekin Akkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralılar R.B., B.K., A.K. ve O.A. Kula ve Salihli Devlet Hastanelerine sevk edildi.
Salmanov ve Akkaya'nın cenazeleri Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.