Çok Bulutlu 16ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.06.2026 04:59

ABD-İran görüşmelerinde son durum: Vance İsviçre yolculuğunu erteledi

Beyaz Saray, İran ile yürütülecek teknik görüşmelere ilişkin hazırlıkların sürdüğünü ancak ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İsviçre seyahatinin şimdilik ertelendiğini açıkladı.

ABD-İran görüşmelerinde son durum: Vance İsviçre yolculuğunu erteledi

Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in gün içinde düzenlediği basın toplantısında da belirttiği üzere, yaklaşan teknik görüşmelere ilişkin planların henüz kesinleşmediği ifade edildi.

Açıklamada, ABD heyetinin ilk uygun fırsatta yola çıkmaya hazır olduğu belirtilerek, "Ancak bu müzakerelerin lojistiği hiçbir zaman basit ya da öngörülebilir olmadı." denildi.

Başkan Yardımcısı Vance'in bu gece yola çıkmayacağı ve seyahatinin şimdilik ertelendiği kaydedilen açıklamada, "Bir sonraki adımlara ilişkin somut bir güncelleme olur olmaz sizi bilgilendireceğiz. Teknik görüşmelere mümkün olan en kısa sürede başlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Vance, gün içinde Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İran ile yürütülecek teknik müzakerelerin bu hafta sonu başlamasının beklendiğini, görüşmeler için İsviçre'ye gitmeyi planladığını ancak zamanlamanın İran heyetinin ulaşımına bağlı olarak değişebileceğini söylemişti.

ABD ile İran arasında varılan mutabakat metni çerçevesinde, tarafların nükleer programın geleceği, yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarının tasfiyesi ve denetim mekanizmalarına ilişkin teknik ayrıntıları ele alması bekleniyor.

ETİKETLER
ABD İran ABD İran ilişkileri İsviçre
Sıradaki Haber
Tokayev Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinin yüksek yargı başkanlarını kabul etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:22
A Milli Futbol Takımımız Paraguay maçına hazır
01:45
Montella: Türkiye'deki herkesi mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız
01:39
Manisa'da 3 aracın karıştığı kazada ölü ve yaralılar var
01:33
Türkiye'nin Portekiz'e tarihi askeri gemi ihracatında 2. geminin üretimi başladı
01:27
Tokayev Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinin yüksek yargı başkanlarını kabul etti
01:15
YEE'den Sırbistan Polis Teşkilatına Türkçe kursu
Amasya'da Boraboy Gölü'nde yangın ve kurtarma tatbikatı yapıldı
Amasya'da Boraboy Gölü'nde yangın ve kurtarma tatbikatı yapıldı
FOTO FOKUS
Ankara'da sağanak sürücülere zor anlar yaşattı
Ankara'da sağanak sürücülere zor anlar yaşattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ