Tokayev Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinin yüksek yargı başkanlarını kabul etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkelerin yüksek yargı başkanlarını kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da gerçekleştirilen görüşmeye, Türkiye'den Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in yanı sıra Azerbaycan Yüksek Mahkemesi Başkanı İnam Kerimov, Kırgızistan Yüksek Mahkemesi Başkanı Mederbek Satıyev ve Özbekistan Yüksek Mahkemesi Birinci Başkan Yardımcısı Alişer Usmanov katıldı.

TDT 2. Yüksek Mahkemeler Konferansı kapsamında Kazakistan'da bulunan heyeti ağırlayan Tokayev, TDT'nin Türk ülkeleri arasındaki iş birliğinin geliştirilmesinde önemli rol üstlendiğini belirtti.

Üye ülkeler arasındaki adli ve kolluk kuvvetleri alanındaki iş birliğinin giderek güçlendiğini ifade eden Tokayev, bunun en somut göstergelerinden birinin Türkistan kentinde düzenlenecek TDT 2. Yüksek Mahkemeler Konferansı olduğunu söyledi.

Tokayev, yargı sisteminin her ülkenin kalkınması ve refahı açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Bu nedenle yüksek mahkemeler arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi kardeş halklarımızın ortak çıkarlarına hizmet etmektedir." dedi.

Küresel teknolojik dönüşümün hız kazandığına dikkati çeken Tokayev, ülkelerin bu sürece uyum sağlayabilmesi için ortak hareket etmesi gerektiğini anlattı. Tokayev, "Bu alanda güçlerimizi birleştirmeli ve birlikte hareket etmeliyiz." diye konuştu.

Tokayev, Türkistan'da gerçekleştirilecek konferansta yargının dijitalleşmesi, yatırımcı haklarının korunması ve diğer güncel konuların ele alınacağını belirterek, görüş alışverişinin TDT'nin gelişimine ve uluslararası itibarının güçlenmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Kazakistan'ın TDT bünyesindeki tüm yapıcı girişimleri desteklemeyi sürdüreceğini vurgulayan Tokayev, ülkede yürütülen reform sürecine ilişkin de bilgi verdi.

Tokayev, yeni anayasanın 1 Temmuz'da yürürlüğe gireceğini belirterek, ağustos ayında yapılacak Kurultay (Meclis) seçimleri sonrasında Kazakistan Halk Konseyinin yeni yapısının oluşturulacağını ve devlet yönetim sisteminin kapsamlı şekilde modernize edileceğini söyledi.

Kazakistan Yüksek Mahkemesi Başkanı ile görüşme

Öte yandan Kazakistan Yüksek Mahkemesi Başkanı Aslambek Mergaliyev de konferans kapsamında Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ile ayrı ayrı görüştü.

Türk meslektaşlarını Astana'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Mergaliyev, TDT ülkeleri arasındaki etkileşimin her geçen yıl güçlendiğini ifade etti.

Mergaliyev, Türkistan'da düzenlenecek konferansın üye ülkelerin yüksek yargı organları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Yargıtay Başkanı Kerkez ise TDT Yüksek Mahkemeler Birliğinin temellerinin 2023 yılında Azerbaycan'ın Şuşa kentinde atıldığını, birliğin geçen yıl Antalya'da resmi statü kazandığını hatırlattı.

TDT ülkeleri arasında özellikle hukuk alanında ve yüksek mahkemeler arasında kurulan diyaloğun büyük önem taşıdığını belirten Kerkez, Türk hukuk geleneğinin adalet, vicdan ve hakkaniyet temelindeki yaklaşımının uluslararası alanda daha görünür hale getirilmesi gerektiğini anlattı.

Danıştay Başkanı Yiğit de Türk devletlerinin ortak bir platformda buluşmasının özel anlam taşıdığını belirterek, toplantının ülkeler arasındaki tarihi ve kültürel bağların güçlendirilmesi açısından önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti.