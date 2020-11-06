Yerli aşını insan üzerindeki ilk denemesi Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde yapıldı. Aşının ikinci dozu 21 gün sonra uygulanacak. 28 ve 42'nci günlerde yapılacak testlerle aşının koruyuculuğu tespit edilecek. FAZ 1 olarak bilinen aşamanın yaklaşık 2 ay sürmesi bekleniyor.

Aşının bütün aşamaları olumlu geçerse uygulanmaya başlanabilir

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, FAZ 1 çalışmalarının 40-50 hasta üzerinde yapıldığını, güvenli görüldüğü takdirde uygulanacağını söyledi.

Ceyhan, FAZ 1 aşamasındaki aşının daha çok güvenli olup olmadığına ve yan etkilerine bakıldıktan sonra FAZ 2 aşamasına geçildiğini ifade ederek, “FAZ 2 aşamasında yüzlerle ifade edilen sayıda kişi kullanılır. Hem etkinlik hem güvenlik incelemesi yapılır. Sorun çıkmazsa FAZ 3 çalışmalarına geçilir. FAZ 3 çalışmaları da on binlerce kişi üzerinde yapılır ve burada temel amaç aşının etkinliğini görmektir” şeklinde konuştu.

Ceyhan, aşının bütün bu aşamalardan geçmesinin yaklaşık 8 aylık bir zaman aldığını, elde edilen verilerin olumlu çıkması halinde Türkiye başta olmak üzere diğer ülkelerde de kullanılabileceğini aktardı.

Tüm aşamaların ardından aşının etkinliği kanıtlanır, ciddi bir yan etkisi görülmezse vatandaşlar üzerinde aşılamalar başlayacak.