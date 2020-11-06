Sağlık Bakanlığı 4 Kasım koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 145 bin 241 test yapıldı. Bu kapsamda 2436 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 1914.

Son 24 saatte 83 hasta vefat etti, 1914 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 14 milyon 846 bin 192, toplam vaka sayısı 389 bin 256, toplam vefat sayısı 10 bin 722, toplam ağır hasta sayısı 2654, hastalarda zatüre oranı %4.7, toplam iyileşen hasta sayısı ise 334 bin 293 oldu.