Bakanlıktan "gece kulüplerinde çocuk çalıştırılıyor" haberlerine yanıt

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Haberlere konu olan olayla ilgili sürecin geçtiğimiz yıl başlatıldığı vurgulanan açıklamada, "Söz konusu olay geçtiğimiz yıl ortaya çıkartılmıştır, halihazırda haberlerde iddia edildiği gibi bir durum bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

"Çocuklar ivedilikle devlet korumasına alındı"

Geçen yılın eylül ve ekim aylarında bakanlık kuruluşlarına ilk kabulleri yapılan çocukların beyanlarının "ihbar" kabul edildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

Çocukların beyanları üzerine Bakanlığımızca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuştur. Böylelikle adli makamların harekete geçmesi ve soruşturmanın başlatılması sağlanmış, haberlere konu olan çocuklar ise ivedilikle devlet korumasına ve gözetimine alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusu doğrultusunda başlatılan soruşturma neticesinde ilgili işletmelere yönelik operasyonlar düzenlenmiş, bu kapsamda adli mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

Dosyada gizlilik kararı bulunuyor

Devam eden soruşturmada çocukların üstün yararının korunması gözetilerek ilgili dosya hakkında "gizlilik kararı" verildiği hatırlatılan açıklamada, çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunmasının Bakanlığın en temel önceliği olduğu vurgulandı.

Açıklamada, çocukların güvenliğini tehdit edecek hiçbir duruma müsamaha gösterilmeyeceğinin altı çizilerek, "Evlatlarımızın huzurlu ve güvenli bir gelecekte büyümeleri için tüm imkanlarımızla yanlarında olmaya devam edecek, suçluların en ağır cezayı alması için Bakanlık olarak davaya müdahil olup yargı sürecini titizlikle takip edeceğiz." denildi.