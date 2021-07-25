En ufak bir ağrıda hemen ağrı kesiciye sarılmak bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Uzmanlar, ağrı kesicilerin böbreklerin en büyük düşmanı olduğuna dikkati çekiyor.

Her ağrı hissedildiğinde ağrı kesici almamak gerektiğini belirten Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Musa Bali, "Bir de ağrının neye bağlı olduğunu bilmek lazım. Ağrı kesici almak ilerde böbrek yetmezliğine veya analjesik nefropatsi dediğimiz ciddi bir böbrek rahatsızlığına hatta kronik böbrek yetmezliğine ve diyalize kadar giden tablolara neden olabilir." dedi.

Böbrek sinyal verir vermez hastaneye gitmek gerekiyor

Türkiye'de her 7 kişiden biri böbrek hastası. Uzmanlara göre, böbrek sinyal verir vermez hastaneye gitmek gerekiyor.

Prof. Dr. Bali, "En basit bir halsizlik olur, bir ayaklarda şişme olur, bir idrar tahlili yaptırdığınızda protein kaybı olur, güçsüzlük olabilir, gözlerde ödem olabilir. Bir de özellikle yapılan tetkiklerde kreatinin 1.2 üstünde olduğu zaman. Bu takdirde mutlaka bir hekime özellikle nefroloğa gitmek lazım." diye konuştu.

Böbrek sağlığını korumak için ne yapılmalı?

Prof. Dr. Musa Bali, böbrek sağlığını korumak için günde en azından belirli bir miktar su içmek gerektiğini belirterek, "8-10 bardak olsa yeter. Mesela düşünün bir taş varsa daha çok, 3 litreye yakın su içmelidir. Bunların dışında tuzlu yememek, yürüyüş yapmak, kilo almamak, özellikle sigara ve alkol." dedi.

Uzmanlar, tansiyon ve şeker hastalarının da böbrek sağlığına dikkat etmesini öneriyor.