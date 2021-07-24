Aşırı sıcaklar sağlık için risk oluşturuyor. Özellikle de kalp hastalarını olumsuz etkiliyor.

İşte uzmanından sıcaklarda kalbi yormayacak tavsiyeler...

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Barış Durukan, "Sıvı kaybına bağlı vücutta kanın pıhtılaşma oranında artma oluyor. Hem bilinen hem de bilinmeyen kalp rahatsızlıklarında bu kalp damarlarında veya diğer damarlarda pıhtılaşmaya sebep olabilir ve bunun sonucunda ölümcül olan kalp krizleri ortaya çıkabilir" dedi.

"Bol sıvı tüketip hafif beslenmek gerekiyor"

Uzmanlara göre; yeterince su içmemek, terleten kıyafetler giymek ve spor yaparken vücudu fazla yormak kalp hastalıklarını tetikleyebilir.

Prof. Dr. Durukan, özellikle çok sıcak havalarda biraz daha hafif beslenmek gerektiğini belirterek, "Çok ağır öğünler yapmamak lazım, bunun haricinde yine güneşten kaçınmak uzun süre güneşin altında kalmamak, sıvı kaybından kaçınmak için bol miktarda sıvı almak lazım" diye konuştu.

Vücuttaki sıvı kaybı ritim bozukluğuna da sebep olabiliyor. Bu nedenle hissedilen kalp çarpıntıları dikkate alınmalı.

"Ritim bozukluğu varsa doktora başvurulmalı"

Durukan, ritim bozukluğu varsa muhakkak doktora başvurulması gerektiğini söylüyor.

Uzmanlar tansiyon hastalarının da aşırı sıcaklarda sık sık tansiyonlarını kontrol etmelerini tavsiye ediyor.

