Emzik bebeğin emme gereksimini gideriyor. Bebekleri duygusal olarak da rahatlatıyor. Anneler için kurtarıcı olan emziğin dezavantajları da yok değil.

Uzmanlar emzik kullanımının konuşma problemlerine neden olabileceğini söylüyor. Diş yapısında bozukluğa da yol açabileceği ifade ediliyor.

Bebeklerin en geç 3 yaşında emziği bırakması gerektiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Reyhan Erol, şunları söyledi:

"Uzun süreli emzik kullanımı, defekti gibi diş çürüğü problemleri oluşturuyor. Bunun yanı sıra en önemlisi konuşma problemi. Sürekli ağzında emzik olan çocuklar geç konuşuyor. Bu durumla bilişsel ve diğer alanlarda gelişme süreçleri yavaşlıyor."

Uykuya geçerken emzik kullanılmasında sakınca yok

Peki hangi durumlarda bebeğe emzik verilmeli? Erol bu konu hakkında ise, "Özellikle uykuya dalacağı zaman, çok ağladığı zamanlar verebiliriz. Ama gün içinde emziğin sürekli ağızda dursun istemiyoruz" dedi.

Uzmanlar, anne meme dokusuna yakın, damak yapısına uygun ve arka tarafı boş emziklerin tercih edilmesini tavsiye ediyor.

Haber: Deniz Aslan

Kamera: Seyit Taşdelen