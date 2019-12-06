Dünyada aşı reddi yayılıyor, kızamık vakalarına bağlı ölümler artıyor.

Dünya Sağlık Örgütü bir yıllık kızamık raporunu açıkladı.

2018 yılı verilerine göre 140 bin kişi kızamık sebebiyle hayatını kaybetti.

Ölümlerin büyük oranını 5 yaşın altındaki çocuklar ve bebekler oluşturuyor.

2018 yılında en çok kızamık vakası Güneydoğu Asya'da görüldü. Onu Afrika izledi.

Avrupa kıtasında da rakam hayli yüksek.

Uzak Doğu ve Avustralya'da da 500 bine yakın kişi kızamık şikayetiyle sağlık birimlerine başvurdu.

ABD ise kızamık vakalarında son 25 yılın en yüksek rakamlarıyla karşı karşıya.

En çok yoksul ülkeler etkilendi

Kongo Cumhuriyeti, Liberya, Madagaskar, Somali ve Ukrayna kızamık vakalarının en fazla yaşandığı ülkeler.

Hastalık son yıllarda gelişmiş ülkelerde de artış gösterdi.

Avrupa'da ise İngiltere, Arnavutluk, Çekya ve Yunanistan, "kızamıktan arınmış" ülke statüsünü 2018 yılında kaybetti.

Kızamık aşıyla önlenebiliyor.

İki doz halinde uygulanan aşıyı tek doz aldıktan sonra bırakanların oranı yüzde 70.

Uzmanlar kızamıktan korunmak için "zamanında tedavi"ye vurgu yapıyor.

Son 18 yılda kızamık aşısının 23 milyon hayatı kurtardığına dikkat çekiliyor.

Kaynak: TRT Haber