Kaza, Çin’in Yunnan eyaletindeki Wenshan kentinin doğusunda bulunan Xichou bölgesindeki bir dağ yolunda meydana geldi.

Dağ yolunda yokuş aşağıya seyir halinde olan tır, kontrolden çıkarak trafikte bekleyen diğer araçlara çarpmaya başladı.

Araç içi kamerasınca kaydedilen görüntülerde, tırın hızla araçlara çarptığı ve araçları sürüklemeye başladığı, durumu fark eden bir polis memurunun ise son anda beton bariyerlerin arkasına atlayarak kazadan kurtulduğu görülüyor.

Yerel medya, zincirleme kazada 9 aracın hurdaya döndüğünü, 6 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Kaynak: DHA