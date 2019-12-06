Dünya
Çin'de bir polisin üzerine savrulan araçtan kendisini kurtarma anı kamerada06 Aralık 2019 Cuma 12:00 - Son Güncelleme 06 Aralık 2019 Cuma 12:35
Çin’de bir polis memuru, kontrolden çıkan tırın neden olduğu zincirleme kazadan refleksi sayesinde son anda kurtuldu. Yaşanan anlar kameralara yansıdı.
Kaza, Çin’in Yunnan eyaletindeki Wenshan kentinin doğusunda bulunan Xichou bölgesindeki bir dağ yolunda meydana geldi.
Dağ yolunda yokuş aşağıya seyir halinde olan tır, kontrolden çıkarak trafikte bekleyen diğer araçlara çarpmaya başladı.
Araç içi kamerasınca kaydedilen görüntülerde, tırın hızla araçlara çarptığı ve araçları sürüklemeye başladığı, durumu fark eden bir polis memurunun ise son anda beton bariyerlerin arkasına atlayarak kazadan kurtulduğu görülüyor.
Yerel medya, zincirleme kazada 9 aracın hurdaya döndüğünü, 6 kişinin ise yaralandığını duyurdu.
Kaynak: DHA