Dünya
ABD'de hırsız-polis kovalamacası kameralara yansıdı06 Aralık 2019 Cuma 12:14 - Son Güncelleme 06 Aralık 2019 Cuma 13:43
ABD'nin Miami kentinde hırsız-polis kovalamacası polis helikopterindeki kamera tarafından anbean kaydedildi.
ABD'nin Miami kentinde 2 hırsız bir kuyumcu dükkanını soydu. Olay yerinden kaçarken yol üzerindeki kargo aracını çalan hırsızlar, rehin aldıkları 2 kişiyle polisten kaçmaya çalıştı.
Uzun süren takibin ardından, kargo aracı trafiğe takıldı. Polis, duran aracın etrafını sardı. Hırsızlar ile polis arasında çatışma çıktı. O anlar polis helikopterindeki kameralara anbean yansıdı.
Çatışmada 2 hırsız vurularak öldürüldü. Rehin alınan 2 kişi de hayatını kaybetti.
Kaynak: TRT Haber
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