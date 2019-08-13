Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların "www.kaplica.saglik.gov.tr" internet adresinden Türkiye genelindeki tüm kaplıcalar ve buralardaki termal suların hangi rahatsızlıklara iyi geldiği konusunda bilgi sahibi olabileceğini belirtti.

Sağlık turizmi açısından da önemli bir avantaj olan kaplıcalara hem vatandaşların hem de yabancı konukların talebinin giderek arttığınI söyleyen Koca, termal suların doğal tedavi edici özelliklerinin yanı sıra modern yaşamın akışından uzaklaşmak için tercih edildiğini vurguladı.

Cumhuriyetin ilk yıllarından beri özel önem atfedilen kaplıcaların şifalı özelliklerinin belirlenmesi ve kaplıca tesislerinin işletilmesine yönelik ilk kanunun 1930'da çıkarıldığını belirten Koca, "Türkiye genelinde 40 ilimizde 264 kaplıca, 3 ilimizde 8 deniz suyu, 5 ilimizde ise 8 çamur tesisi Bakanlığımızın izniyle hizmet veriyor. En çok tesise sahip üç ilimiz sırasıyla Ankara, Bursa ve Afyon" dedi.

Kaplıcalarla ilgili tüm bilgiler internet sitesinde toplandı

Bakan Koca, bilimsel gelişmelere paralel düzenlemelerle kaplıca tesislerinin çağdaş standartları karşılamasının sağlandığını belirterek, şunları söyledi:

"Tesis izni Bakanlığımız tarafından verilen ve işletmesi sürekli denetlenen kaplıcalar, aynı zamanda elektronik ortamda takip ediliyor ve veriler güncelleniyor. Vatandaşlarımız 'www.kaplica.saglik.gov.tr' adresinden ülke genelindeki tüm kaplıcaları öğrenebilir ve gidecekleri kaplıcaları seçebilir. Uygulama sayesinde harita üzerinde seçilen tesisteki termal suyun sıcaklığı, niteliği, hangi rahatsızlıklara iyi geldiği, tedavi birimleri ve işletmeci bilgisi öğrenilebilir."

Kaynak: AA