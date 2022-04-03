Türkiye'de her yıl 235 bin kanser vakası tespit ediliyor. 100 binden fazla kişi ise kanser nedeniyle hayatını kaybediyor.

En sık görülen tür akciğer kanseri ve her yıl 35 bin civarı vakaya tanı koyuluyor.

Akciğer kanserini, meme kanseri ve bağırsak kanseri takip ediyor.

"Kadınlarda meme kanseri, erkeklerde akciğer kanseri sık görülüyor"

Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur, "Kadınlara baktığımız zaman en sık meme kanserini görüyoruz. erkeklerde de en sık akciğer kanserini görüyoruz. Tüm dünyada en sık prostat kanseri görülürken ülkemizde sigara içmenin biraz daha yoğun olması nedeniyle en sık maalesef akciğer kanseri görülmekte" diye konuştu.

Yüzde doksan çevresel faktörler etkili oluyor

Kanser hastalığı yüzde on kalıtsal, yüzde doksan çevresel faktörler nedeniyle ortaya çıkıyor.

Şendur, kanserin önlenebilir hastalık olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Sigaranın bırakılmasıyla beraber iyi beslenme tarzının ortaya konmasıyla gerçekten kanser önlenebilir bir hastalıktır. Belirli bir alt grupta ek olarak alkolün bırakılması, alkol tüketiminin azalması ve mesleki maruziyetler varsa bunların en aza indirilmesi kanserin önlenebilir sebepleri arasında yer alır."

Erken teşhis hayat kurtarıyor

Yaygın kanser türlerinin en az üçte biri önlenebiliyor. Taramalarla kanserin tedavisinde başarı şansı artıyor.

Kanser vakaları her geçen yıl artsa da kişiye özel yöntemler sayesinde tedavide başarı sağlanıyor. Bu nedenle erken teşhis daha da önem kazanıyor. Uzmanlar salgın döneminde azalan taramaların artırılması gerektiğini vurguluyor.

Kanser taramaları ücretsiz

Aile Sağlığı merkezleri ve KETEM'lerde taramalar ücretsiz yapılıyor. Kadınlarda 40-69 yaş arası için 2 yılda bir meme kanseri taraması; 30-65 yaş grubu için 5 yılda bir rahim ağzı kanseri taraması yapılıyor.

50-70 yaş arasındaki herkes için de 2 yılda bir kalın bağırsak kanseri taraması ücretsiz.



