Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yetişkinlerin koronavirüs aşı oranlarına ilişkin şu bilgiyi verdi:

"Türkiye’de, yetişkin nüfus içinde hiç aşı olmayanların oranı %8’den bile az. Bunların önemli bir kısmı, herkes aşı olduktan sonra ben de olurum diyordu. Hemen hemen herkes aşı oldu. Bekliyoruz."

Türkiye’de, yetişkin nüfus içinde hiç aşı olmayanların oranı %8’den bile az. Bunların önemli bir kısmı, herkes aşı olduktan sonra ben de olurum diyordu. Hemen hemen herkes aşı oldu. Bekliyoruz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 18, 2022

Aşı sayısı 139 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 57 milyon 271 bin 832'si birinci doz, 52 milyon 155 bin 792'si ikinci doz, 23 milyon 573 bin 142'si üçüncü doz olmak üzere 139 milyon 578 bin 409'a yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.