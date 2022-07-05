Spinal Müsküler Atrofi, kısaca SMA hastalığı kalıtsal bir rahatsızlık. Yürüme başta olmak üzere birçok fonksiyonu etkiliyor.

SMA tarama testleri 9 Mayıs'ta Ulusal Yenidoğan Tarama Programı’na alınmıştı.

Türkiye’de de her gün, dünyaya gelen 4 bin bebeğin topuğundan alınan kanla SMA taraması yapılıyor. Böylece erken tedavi ile hastalığın ağır seyri durdurulabiliyor.

SMA'da erken teşhis önemli

Hastalığın tedavisinde erken teşhisin çok önemli olduğunu belirten Çocuk Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Dilşad Türkdoğan, "Sinir sisteminde hatta bazı olgularımızda anne karnında başlayan omurilikte motor hücreler dediğimiz bizim kas fonksiyonlarımızı gerçekleştirdiğimiz hücrelerde kayıp oluyor ve bu kayıp doğumdan sonra çok hızlanıyor. İşte bu dönemde bu kayıp oluşmadan önce tedavi verilirse çocuk eksikliği de yerine koyduğu için sağlıklı bir motor gelişimine kavuşuyor. Bu bizim için çok heyecan verici bir aşama" diye konuştu.

"Son 5 yılda 100’ü aşkın hastaya tedavi uygulandı"

Tarama programlarında SMA tespit edilen 3 bebek Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görmeye başladı.

Çocuk Nöroloji Uzmanı Dr. Gülten Öztürk, 1 hastanın tedavisinin ilk dozunun uygulandığını, diğer 2 hastanın da ilaçlarını beklendiğini söyledi.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Mayıs 2017'den itibaren SMA hastalarının tedavisinin yapıldığını belirten Başhekim Prof. Dr. Hakan Gündüz, "SMA hastalarının tedavisinin yapıldığı önemli merkezlerden birisi. Dolayısıyla son 5 yılda 100’ü aşkın hastaya bu tedavi verilmiş durumda" dedi.