Tübitak Marmara Araştırma Merkezi İlaç ve Aşı Geliştirme Kampüsü kapılarını TRT Haber'e açtı

Bir yanda ilaç ve aşı geliştirmek için hummalı bir çalışma var. Diğer yanda AR-GE'den gelen molekülleri üreten laboratuvarlar...

2014'te tohumları atılan çalışmalar meyvesini verdi.

Tübitak İlaç ve Aşı Geliştirme Kampüsü Marmara Araştırma Merkezi bünyesinde kuruldu.

Hedef: Biyoteknolojik ilaç

Kampüs, Ulusal Biyolojik ve Kimyasal Test Merkezi ve Medikal Biyoteknoloji Mükemmeliyet Merkezi'nden oluşuyor.

Test merkezinde tanı, ilaç ve aşılar geliştirilirken mükemmeliyet merkezi hazırlanan molekülleri üretiyor.

Merkezlerin önceliği hedefe yönelik tedavinin temelini oluşturan biyoteknolojik ilaçlar üretmek...

Zira, Türkiye biyoteknolojik ürünlerde henüz yolun başında...

Tübitak MAM Biyoteknoloji Araştırma Grubu Lideri Doç. Dr. Hilal Yazıcı Malkoçoğlu, "Türkiye'de ilaç sanayinde bugüne kadar konvansiyonel ilaçların üretilmesinde çok büyük bir bilgi birikimi ve alt yapı var. Fakat bu alt yapının biyoteknolojik ilaçla transfer edilmesi için farklı yatırımlar söz konusu. Bu konuda ülkemiz bütün devlet birimleriyle elini taşın altına koyarak burada olduğu gibi çok büyük bir alt yapı kurmuş bulunuyor" dedi.

Tesiste 130 farklı laboratuvar bulunuyor

Kampüs, memeli hücresinden biyoteknolojik ilaç üretimine uygun olarak tasarlandı. Nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların küçük ölçekli üretimi de yapılabiliyor. Klinik çalışmalar ve faz çalışmaları da kampüs bünyesinde yürütülüyor. 80 kişilik araştırma ekibinin çalışmaları devam ediyor.

Tübitak Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü'nün en önemli özelliklerinden biri de aynı anda farklı birçok çalışmaya ev sahipliği yapabiliyor olması. 21 bin metrekare kapalı alana sahip tesiste 130 farklı laboratuvar bulunuyor.

"Kampüs, çalışmaların farklı seviyeye çıkmasını sağlayacak"

Kampüs, biyoteknolojik üretimde insan kaynağı oluşmasına da katkı sağlayacak.

Malkoçoğlu kampüsle ilgili şunları söyledi:

"Bu altyapılar devlet kaynaklarıyla oluşturulan alt yapılar oldukları için bütün herkese açık ve ülkeye katma değer sağlayabilecek bütün ürünlerin biyoteknolojik ürünlerin üretilebilmesi için çok büyük bir olanak. İlaç endüstrisinin eksiklerini giderebilecek argeden gelen yani üniversiteden gelen değerli çalışmaların farklı seviyeye çıkması için önemli bir basamak."

Haber: Fahriye Demirci

Kamera: Mustafa Oğuz

