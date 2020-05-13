Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, EÜ Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Güliz Ak tarafından hazırlanan "Melanoma Tedavisinde İkili İlaç İçeren Hedefli Nanopartikül Sisteminin Topikal Kemoterapiye Yönelik Etkinliğinin Araştırılması" projesi, TÜBİTAK tarafından destek görmeye hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güliz Ak, projeyle bir tür cilt kanseri olan melanomanın daha etkili ve hedefli tedavisi için nanoteknolojik formülasyon geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Patent başvurusu yapılacak

Melanomanın cilt kanseri kaynaklı ölümlerin çoğunluğunu oluşturduğunu, özellikle geç evrede teşhis konulan vakalarda klasik klinik uygulamaların başarılı olamayabildiğini ifade eden Ak, şunları söyledi:

"Geliştirilecek olan yeni ilaçla ilgili herhangi bir literatür veya patente rastlanmadı. Projede elde edilecek veriler doğrultusunda patent başvurusu yapmayı planlıyoruz. Elde edilecek bulguların gelecek vadetmesi durumunda klinik araştırmalara geçilebilmesi için girişimde bulunmayı hedefliyoruz."

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da üniversitelerindeki araştırma projelerinin TÜBİTAK tarafından destek görmeye devam ettiğini belirterek akademisyenlere başarı diledi.