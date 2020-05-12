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DSÖ: COVID-19'a karşı 100'den fazla aşı adayımız var
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, "COVID-19'a karşı 100'den fazla aşı adayımız var. Fakat koronavirüsler çok aldatıcı virüsler. Bunlara karşı aşı üretmek zor" dedi.
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Etiketler: Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs aşısı aşı adayıSon Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 14:13
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