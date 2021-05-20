Toplumsal bağışıklığın kazanılmasında aşılama süreci kilit rol oynuyor. Türkiye'de uygulanan aşı sayısı 27 buçuk milyona yaklaştı. Toplumsal bağışıklık seviyesi de yüzde 20'yi geçti.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, "Şu anda ikinci dozunu yaptırmış Türkiye’de kişi sayısı yüzde 14 ama birinci dozunu yaptırmış ikinci dozunu yaptırmayı bekleyenleri de eklersek bu yaklaşık yüzde 22, 23'lere kadar çıkacak" diyor.

Aşı tedariki ise planlı şekilde devam ediyor. Türkiye'ye 270 milyon doz koronavirüs aşısı daha gelecek.

"60 milyonun aşılanması lazım"

Nüfusun yüzde 70’inin aşılanması gerektiğini vurgulayan Aydın, ancak bu şekilde toplumsal bağışıklığın kazanılabileceğini söylüyor:

“Bizim 85 milyonluk nüfusumuzun yüzde 70'ini yaklaşık 60 milyon nüfusu aşıladığımız zaman yani 120 milyon doz ile salgın yönetimi açısından toplumsal bağışıklığı yakalamış salgın yönetimini kontrol altına almış oluruz”

120 milyon doz aşı hedefi

Uzmanlara göre toplumun yüzde 70'inin bağışıklık kazanması riski ortadan kaldırmaya yeterli. Aydın, “Temmuz’da da devam edilecek aşılamayla güz dönemine kadar aşıların 120 milyon dozunu uygularsak güze toplumsal bağışıklığını sağlamış, tüm yaşam alanlarımızla gireriz diye düşünüyorum” diyor.

Gençlerin aşılanması toplumsal bağışıklığın kazanılmasında büyük rol oynuyor. Amaç, Haziran ayında 18-20 yaş üstü herkesi aşıya eriştirmek.