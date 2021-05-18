Sağlık Bakanlığı 18 Mayıs koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 217 bin 276 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 11 bin 937. Bugünkü hasta sayısı 916 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 10 bin 125.

Son 24 saatte 203 hasta vefat etti. Toplam test sayısı 51 milyon 294 bin 8, toplam vaka sayısı 5 milyon 139 bin 485, toplam vefat sayısı 45 bin 186, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 232, hastalarda zatüre oranı %3.2, toplam iyileşen sayısı ise 4 milyon 971 bin 245 oldu.