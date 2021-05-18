Tam kapanmayla vaka sayıları düştü; ancak risk devam ediyor.

Peki yaz aylarında 4. dalga yaşanır mı? Vaka sayıları yeniden zirveye çıkar mı?

"Kurallara uymadığımızda bir ayda vaka sayıları yeniden 50 bini bulur"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hacer Kuzu, konuyla ilgili şunları aktardı:

"Şu an bir miktar salgının hızını aşağılara çekmiş olmamız bizi asla rahatlatmasın, bu asla virüs bitti demek değil. Bakın geçen yaz 5 binlerdeyken şu anda 10 binlerdeyiz. Kurallara uymadığımızda birkaç ay önceki duruma gelmemiz sanıyorum maksimum bir ayı alır. Yani bir ay gibi bir sürede vaka sayılarını 50 binlerde görmemiz kaçınılmaz olur. Yeni bir pik bizim için sürpriz olmaz."

'Vaka sayılarını aşağı çekersek güzel bir yaz olabilir'

Salgını tamamen kontrol altına almanın yolu kurallara uymaktan geçiyor.

Kuzu, kademeli normalleşmeyle sayıların biraz daha aşağı çekildiğinde güzel ve kontrollü bir yaz olabileceğinin altını çizdi.

'Aşı olanların da kurallara harfiyen uyması gerekiyor'

Sırası gelenlerin aşı olması, toplumun büyük bölümü aşılanana kadar da izolasyona dikkat edilmesi çok önemli.

Prof. Dr. Kuzu konuyla ilgili şunları söyledi:

"Herkesin bireysel olarak kendi sorumluluğunu almış olması ve artık yaşadığımız bu zorlu günlerden sonra hepimizin aşıları büyük ölçüde tamamlanana kadar özellikle belirtmiş olduğumuz kurallara harfiyen uyulması gerekiyor."

Haber: Süleyman Kaçmaz

Kamera: Muratcan Reyhan

