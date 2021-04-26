Yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında gerçekleştirilen aşılamada hedef toplumsal bağışıklık.

Uzmanlara göre bunun için de nüfusun yüzde 70'ini aşılamak gerekiyor.

Bugüne kadar 21 milyondan fazla kişiye aşı uygulandı. Yaz döneminde 40 yaş ve üzerinin tamamının aşılanması öngörülüyor.

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Eğer aşı tedarikinde bir sıkıntı söz konusu olmazsa 40 yaş üzeri herkesin aşılanmasıyla oldukça iyi bir bağışıklık seviyesi yakalayacağımızı düşünüyorum" dedi.

20 yaş ve üzerinin de aşı olması gerekiyor

Uzmanlar toplumsal bağışıklığın sonbaharda 20 yaş ve üzerinin de aşılanmasıyla mümkün olacağı görüşünde.

İlhan, "Güz döneminde toplumun yüzde 60-70’inin aşılanmasıyla beraber doğal bağışıklık seviyesini yakalayacağımızı söylemek mümkün" diye konuştu.

"Aşı olmak hem hastalıktan hem vefattan koruyor"

Toplumsal bağışıklığın sağlanması için ise sırası gelenlerin aşı yaptırması gerekiyor.

50 ila 60 yaş arasındaki vatandaşların aşı sırası geldiğinde aşı olmaktan imtina ettiklerini söyleyen İlhan, aşı olmanın çok aşırı bir şekilde hem hastalıktan hem de vefattan koruduğunu söyledi.