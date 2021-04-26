Oxford Üniversitesi'nden araştırmacılar, söz konusu "R21/Matrix-M" isimli aşı adayının Faz 2b (geç Faz 2) bulgularını paylaştı.

Buna göre aşı, 12 aylık süreçte yüzde 77 oranında etki sağlıyor. Aşının önümüzdeki 2 yıl içerisinde kullanım onayı alması bekleniyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün sıtma aşısında etki oranı hedefi yüzde 75 olarak açıklanmıştı.

Acil kullanım onayı çağrısı

AstraZeneca-Oxford'un koronavirüs aşı araştırmalarına da liderlik eden Jenner Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Adrian Hill, "Geçtiğimiz yıl Afrika'da sıtma, COVID-19'dan 4 kat daha fazla insanı öldürdü." dedi.

Sıtma aşısı için Afrika'da acil kullanım onayına dikkat çeken Hill, normalde Faz 3 çalışmalarının 3 ila 5 yıl sürdüğünü, bu süre içerisinde de her yıl Afrika'da 300 bin çocuğun öleceğini söyledi.

Hill ve ekibi, Hindistan Serum Enstitüsü'nün söz konusu aşıdan yıllık 200 milyon doz üretebileceğini bildirdi.

Aşının Faz 3 bulgularının önümüzdeki yıl paylaşılması bekleniyor.

Her 2 dakikada bir çocuğun ölümüne neden oluyor

Ölümcül hastalıkların başında gelen ve her 2 dakikada bir çocuğun ölümüne neden olan sıtma, en çok Afrika'da görülüyor.

Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan sıtma; ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı, halsizlik gibi grip benzeri belirtilerle kendini belli ediyor.

Dünyada sıtmaya karşı geliştirilen ilk aşı olarak bilinen "RTS,S"nin, Gana, Kenya ve Malavi'de 650 binden fazla çocuğa uygulandığı bildirilmişti.

"RTS,S", ilk kez Nisan 2019'da Malavi’de uygulanmaya başlamıştı.